Аграрии Омской области потеряли 1 млрд рублей из-за обильных осадков

Около 1 млрд руб. аграрии Омской области потеряли из-за переувлажнения почвы в минувшую уборочную кампанию. «Где-то посевы вообще вымокли, где-то снизилась урожайность, где-то сельхозкультуры пришлось убрать на корма»,— сообщил министр сельского хозяйства региона Николай Дрофа (цитата по ТАСС).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

По его словам, пострадали территории на площади 100 тыс. га. Из них 35 тыс. га были застрахованы аграриями. Всего в области в этом году было застраховано 1,13 млн га посевных площадей. Таким образом, регион расположился на первом месте по объему застрахованных территорий в России.

В августе власти Омской области объявили режим ЧС из-за переноса сроков уборочной кампании, вызванного продолжительными дождями. Он действовал до конца октября. Урожай зерна в области в этом году составил 3,96 млн тонн, годом ранее — 2,51 млн тонн.

Как писал «Ъ-Сибирь», в Алтайском крае из-за большого количество осадков урожай пострадал на полях площадью около 9,5 тыс. га. Ущерб составил 133 млн руб.

Александра Стрелкова