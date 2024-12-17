Для Миасса закупили пять новых троллейбусов

В Миасс привезли пять новых троллейбусов производства Челябинского завода городского электрического транспорта. В январе, после постановки на учет и оформления документов, они заменят устаревший транспорт на маршрутах №3 «Вокзал — Машгородок» и №4 «Вокзал — поселок Строителей», сообщает пресс-служба мэрии.

Троллейбусы оснащены аккумуляторами, обеспечивающими запас хода до 30 км, и увеличенным количеством пассажирских мест. Также они оборудованы системой автоинформирования, автоматического пожаротушения, видеонаблюдения и видеозаписи, навигации ГЛОНАСС. В новых машинах установлены датчики для подсчета пассажиров при выходе и посадке и на оплату проезда (система позволяет троллейбусу работать без кондуктора, фиксируя все данные для оповещения пассажиров).

Всего в Миассе с начала года на маршруты вышли 18 новых автобусов. С сентября на городских маршрутах работают еще пять троллейбусов «Синары».

Виталина Ярховска