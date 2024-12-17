Суд обязал Заинский кирпичный завод выплатить работнику 139 тысяч рублей

В Заинске суд удовлетворил иск прокуратуры о взыскании долга по зарплате с ООО «Заинский кирпичный завод» в пользу работника охраны. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Татарстан.

Проверка показала, что с декабря 2023 по май 2024 года мужчина работал на предприятии охранником без официального трудоустройства. За этот период работодатель задолжал ему 139 тыс. руб. По иску прокурора суд обязал завод установить факт трудовых отношений и погасить задолженность по зарплате.

Решение суда пока не вступило в законную силу.

Анар Зейналов