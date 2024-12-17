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В Уфе направят более 120 млн рублей на содержание парков и скверов

МБУ «Горзеленхоз» Уфы по итогам двух аукционов заключил два контракта: на содержание 15 объектов в Кировском районе — с ООО «Технострой» за 70 млн руб., на обслуживание Лесопарка имени Лесоводов Башкирии и сквера «Венский лес» — с предпринимателем Ларвиком Сафаряном за 50,9 млн руб., сообщается на сайте госзакупок. В первом аукционе был только один участник, во втором — два.

Фото: Ксения Федорова, Коммерсантъ

Фото: Ксения Федорова, Коммерсантъ

Объекты необходимо обслуживать в течение 2025 года. Согласно проекту первого контракта, подрядчик должен обслуживать скверы Ленина на пересечении улиц Коммунистической и Ленина, Театральный, у Монумента Дружбы, Маяковского на улице Коммунистической, перед БГПУ, территорию, прилегающую к ГБУ РБ «Конгресс-холл Торатау» (парк Ватан), Сад Аксакова, Софьюшкину аллею, сквер Салавата Юлаева и парк имени В.И.Ленина. По второму контракту исполнитель обязан содержать лесопарк имени лесоводов Башкирии и сквер «Венский лес».

Подрядчик должен ухаживать за деревьями, газонами, цветниками, кустарниками, дорожками, скамейками, урнами, ремонтировать игровые, тренажерные и спортивные площадки.

ООО «Технострой», по данным «СПАРК-Интерфакс», зарегистрировано в Уфе в декабре 2021 года. Компания специализируется на аренде и лизинге строительных машин и оборудования. Владельцем является Динар Валиахметов. Выручка в 2023 году составила 152,1 млн руб., чистая прибыль — 861 тыс. руб. В этом году компания заключила четыре госконтракта на общую сумму 124,4 млн руб.

Майя Иванова

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