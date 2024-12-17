Комиссия Чувашского УФАС признала действия АО «Почта Банк» нарушением законодательства о рекламе. Инцидент связан с телефонными звонками банка, в которых рекламировались кредиты без предварительного согласия абонента. Об этом сообщает пресс-служба УФАС по Чувашской Республике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран УФАС выявил нарушение закона о рекламе в работе Почта Банка в Чувашии

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ УФАС выявил нарушение закона о рекламе в работе Почта Банка в Чувашии

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным антимонопольного ведомства, банк распространил рекламу посредством телефонных звонков без разрешения получателей. Несмотря на нарушение, Чувашское УФАС не выдало предписание, так как рекламная рассылка была прекращена. Телефон заявителя был исключен из списка рассылок банка бессрочно.

Материалы дела направлены в Чувашское УФАС для возбуждения административного дела по факту нарушения.

Анар Зейналов