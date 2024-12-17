Глава СКР поручил возбудить уголовное дело после ДТП с автобусом в Тольятти

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после ДТП с пассажирским автобусом в Тольятти, сообщили в ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

«Следственными органами СК России по Самарской области по данному факту проводится процессуальная проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)»,— говорится в сообщении.

Вчера, 16 декабря, автобус на пересечении улиц Ленина и бульвара 50 лет Октября врезался в столб. По разным данным, в транспорте находилось от 20 до 30 пассажиров, в том числе дети. Пяти пассажирам потребовалась медицинская помощь.

Сабрина Самедова