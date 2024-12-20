Кассационный суд подтвердил снос кафе под стройку театра в Курске

Арбитражный суд Центрального округа оставил в силе решения предыдущих инстанций об изъятии под государственные нужды участка и здания кафе на нем в Первомайском парке Курска. Это следует из судебной документации.

Кафе площадью 577,3 кв. м сгорело еще в 2020 году и с тех пор не работало. Власти же включили два участка общей площадью 550 кв. м, на которых частично стояло здание, в природный «Первомайский парк», таким образом запретив на территории размещение объектов общепита. Вместо кафе к 1000-летию Курска здесь планируется построить театр кукол.

Компенсация управляющему общепитом ООО «Большой праздник» составила 5,7 млн руб. Компания при этом требовала 34,6 млн руб. Арбитражный суд Курской области летом 2024 года поддержал власти в споре об изъятии недвижимости, осенью апелляционная инстанция утвердила это решение.

Подробнее об этом читайте в материале «Ъ-Черноземье» «Куклы вместо "Большого праздника"».

Александр Прытков