В Башкирии на стипендии юным спортсменам за четыре года выделен 121 млн рублей

За четыре года в Башкирии на стипендии юным спортсменам выделено 121,6 млн руб., сообщил на заседании правительства республики исполняющий обязанности министра спорта Руслан Хабибов. В текущем году материальную помощь получили 208 спортсменов на сумму 31,6 млн руб. По словам господина Хабибова, планируется увеличить финансирование на выплаты за призовые места.

За девять месяцев 2024 года было перечислено 496 выплат на сумму 38,6 млн руб. С 2023 года олимпийские, паралимпийские и сурдлимпийские чемпионы и призеры получают пожизненные государственные стипендии.

С 2019 года 165 спортсменов трудоустроены в Центр спортивной подготовки имени Римы Баталовой, а 74 — в Центр адаптивного спорта.

Майя Иванова