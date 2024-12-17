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Больше половины земельных аукционов в Ярославле в 2024 году не состоялось

В Ярославле в 2024 году из 300 объявленных аукционов по продаже и аренде муниципальной земли 167 были признаны несостоявшимися из-за отсутствия заявок. Об этом на открытом совещании в мэрии рассказала директор «Агентства по аренде земельных участков» Вероника Соловей.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В план торгов на 2024 год было внесено 345 участков общей площадью более 168 га. 204 участка планировалось для строительства объектов нежилого назначения, 66 участков в целях многоквартирного жилищного строительства и 75 — индивидуального жилищного строительства.

По итогам аукционов было предоставлено 59 участков для строительства нежилых объектов, 13 — для строительства МКД, 42 — для ИЖС.

Начальная цена всех запланированных объектов составляла 750 млн руб. Несмотря на то, что выручить эту сумму не удалось, доходы по сравнению с предыдущим годом выросли.

«Доходы, полученные от проведения аукционов, составили более 350 млн руб., превысив доходы 2023 года на 188,4 млн руб. Разница от доходов, полученных по результатам торгов и начальной ценой предмета аукциона, составила 125,5 млн руб.»,— рассказала госпожа Соловей.

Антон Голицын

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