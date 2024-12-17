В Хостинском районе Сочи ввели в эксплуатацию новую школу

В Сочи ввели в эксплуатацию новую школу в Хостинском районе. Более 800 учеников пример корпус образовательного учреждения на Сухумском шоссе, сейчас ведется закупка мебели и необходимого оборудования в классы, сообщает пресс-служба администрации курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

«Теперь все внимание транспортной логистике и благоустройству. Поручил уже сейчас параллельно готовить документы для лицензирования. Необходимо заблаговременно сформировать штат педагогов и начать комплектование классов»,— сообщил в своем Telegram-канале глава Сочи Андрей Прошунин.

В мэрии напомнили, что в городе продолжают строить две школы на 1,1 тыс. мест каждая в Лазаревском районе и в микрорайоне Северная Бытха. Оба объекта планируют ввести в эксплуатацию до конца 2025 года.

Всего сочинские строители сейчас возводят семь объектов образования. Шесть школ и детсад смогут принять порядка 3,8 тыс. детей.

«Ъ-Сочи» писал, что вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова назвала Сочи одним из городов с наиболее переполненными школами. По ее словам, самые переполненные образовательные учреждения находятся в Краснодаре, Сочи, Новороссийске и Динском районе.

Вячеслав Рыжков