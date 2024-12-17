Москалькова рассказала, на что чаще всего жаловались россияне в 2024 году

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова за 2024 год получила более 100 тыс. обращений граждан. Это почти на 10 тыс. больше, чем годом ранее, и стало новым рекордом, сообщила ее пресс-служба. Россияне жаловались в том числе на несоблюдение трудовых прав и обращались для получения помощи участникам военной операции.

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Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Татьяна Москалькова

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Госпожа Москалькова уверена, что рекордный показатель обращения обусловлен «ростом доверия людей к институту уполномоченного» и уверенностью в том, что госорганы «не формально, а адресно разрешают трудные жизненные ситуации». Жалобы граждан касались:

социального обеспечения, жилья, трудовых и семейных прав;

нарушения сроков расследования и рассмотрения дел в судах;

отказов в возбуждении уголовных дел;

помощи участникам военной операции на Украине и членам их семей.

В июне Татьяна Москалькова представила ежегодный доклад президенту Владимиру Путину. В 2023 году в аппарат российского омбудсмена поступило 93,7 тыс. жалоб. В прошлом году россиян заботили ущемленные права на бесплатную медпомощь и образование.

Подробности — в материале «Ъ» «Выражение в правах».