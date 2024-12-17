Депутат Курултая обвиняется в посредничестве при передаче 10,2 млн рублей взятки

Второй отдел по расследованию особо важных дел СУ СК России по Башкирии предъявил обвинение учредителю и генеральному директору ООО «Юридическая компания РСК» в посредничестве во взяточничестве, совершенном в особо крупном размере (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ), сообщает пресс-служба управления СКР по Башкирии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

По данным Rusprofile, владельцем этой компании является депутат Курултая Башкирии Алексей Локотченко.

По версии следствия, с августа по декабрь этого года директор компании предложил адвокату, обвиняемой в незаконной банковской деятельности, способ избежать уголовной ответственности, заключив контракт о пребывании в добровольческом формировании Минобороны РФ. Он предложил себя в качестве посредника при передаче взятки в размере 10,2 млн руб. должностным лицам Минобороны РФ за оформление военного билета, заключение контракта и последующее фиктивное пребывание в добровольческом отряде. Это стало бы основанием для приостановления уголовного преследования и освобождения от уголовной ответственности адвоката.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий оперативниками регионального управления ФСБ при передаче первой части денежных средств в размере 5,2 млн руб. с поличным был задержан знакомый господина Локотченко, а впоследствии и сам депутат.

С обвиняемым проведены первоначальные следственные действия, суд по ходатайству следователя избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

Как сообщили в пресс-службе управления ФСБ по Башкирии, депутат, неоднократно посещавший зону проведения СВО, в качестве посредника привлек своего подчиненного из отряда «Архангела Михаила» бригады «Дикая дивизия Донбасса».

Как сообщал «Ъ-Уфа», вчера Советский районный суд арестовал Алексея Локотченко до 30 января 2025 года. Его подозревают в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере (п. «б» ч. 3 ст. 291.1 УК РФ). Господин Локотченко отправился на СВО в феврале этого года. Служил командиром артиллерийского расчета, затем был назначен командиром взвода. По информации издания, во время задержания он был в отпуске.

Майя Иванова