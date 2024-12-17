Поставки мандаринов в регионы Сибири увеличились в 1,5 раза

Объемы поставок мандаринов в регионы Сибири с начала 2024 года составили 15,3 тыс. тонн, что в полтора раза больше в сравнении с аналогичным периодом годом ранее, сообщает пресс-служба Сибирского таможенного управления (СТУ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Коммерсантъ / Игорь Елисеев Фото: Коммерсантъ / Игорь Елисеев Следующая фотография 1 / 2 Фото: Коммерсантъ / Игорь Елисеев Фото: Коммерсантъ / Игорь Елисеев

Общая стоимость мандаринов, ввезенных в этом году в Сибирь, составила 1,4 млрд руб. Большая часть поставок (55%) пришлась на октябрь-декабрь. Основными импортерами этой продукции являются Китай, Турция и Абхазия.

В СТУ уточнили, что лидером в импорте мандаринов стал Красноярский край, на который пришлось 54% физического объема импорта ввоза или 8,2 тыс. тонн.

Как писал «Ъ», средняя стоимость купленных мандаринов в России в ноябре составила 252 руб. за 1 кг, что на 23% больше, чем в ноябре 2023 года. Количество покупок этого вида фруктов увеличилось на 6%.

Александра Стрелкова