SpaceX вывела на орбиту спутник нового поколения ВВС США

Ракета Falcon 9 компании SpaceX вывела на орбиту спутник системы глобального позиционирования третьего поколения GPS III ВВС США. Спутник стал седьмым аппаратом нового поколения, которые обеспечивают сигналы GPS по всему миру.

Миссия TRT-1 была запущена в 19:52 по местному времени (3:52 мск) с космодрома на мысе Канаверал во Флориде, говорится в сообщении SpaceX. «Это четвертый полет первой ступени ускорителя, поддерживающего миссию, которая ранее запустила космический корабль Crew Dragon и две миссии Starlink»,— добавила компания.

Спутники GPS III имеют большую мощность сигнала и позволяют определять местоположение гражданских объектов в несколько раз точнее других. В них также улучшена система борьбы с помехами и защиты от подавления. Разработкой спутников GPS III занимается компания Lockheed Martin