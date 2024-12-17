Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

SpaceX вывела на орбиту спутник нового поколения ВВС США

Ракета Falcon 9 компании SpaceX вывела на орбиту спутник системы глобального позиционирования третьего поколения GPS III ВВС США. Спутник стал седьмым аппаратом нового поколения, которые обеспечивают сигналы GPS по всему миру.

Миссия TRT-1 была запущена в 19:52 по местному времени (3:52 мск) с космодрома на мысе Канаверал во Флориде, говорится в сообщении SpaceX. «Это четвертый полет первой ступени ускорителя, поддерживающего миссию, которая ранее запустила космический корабль Crew Dragon и две миссии Starlink»,— добавила компания.

Спутники GPS III имеют большую мощность сигнала и позволяют определять местоположение гражданских объектов в несколько раз точнее других. В них также улучшена система борьбы с помехами и защиты от подавления. Разработкой спутников GPS III занимается компания Lockheed Martin

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...