Курорт «Красная Поляна» анонсировал открытие вечернего катания

Горнолыжный курорт «Красная Поляна» в Сочи анонсировал открытие вечернего катания ориентировочно 20 декабря. Представители курорта отметили, что «вечернее катание — это магия, которую нельзя пропустить», однако предупредили о возможном смещении даты начала из-за непредсказуемости погоды в горах, следует из публикации в официальном Telegram-канале курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владимир Антонов, Коммерсантъ Фото: Владимир Антонов, Коммерсантъ

Также с 17 декабря на Красной Поляне готовятся к открытию новые трассы на высотах от 960 до 1400 м над уровнем моря, среди которых «Учебная», «Первый шаг», «Звездная», «Красная Поляна» и «Транзит». «Новые трассы готовы принимать первых райдеров»,— отметили в пресс-службе курорта.

В прошлом сезоне вечернее катание на «Красной Поляне» стартовало в январе и продолжалось с 18:30 до 22:00. Первые трассы для любителей горнолыжного спорта в этом сезоне открылись 6 декабря.

Ожидается, что во время новогодних и рождественских праздников Сочи посетят 490 тыс. туристов, включая 200 тыс. однодневных гостей курорта.

«Ъ-Сочи» писал, что распроданы все билеты на туристический поезд «Новогодняя ночь», который отправится из Сочи в Розу Хутор. Туристический поезд №925/926 «Новогодняя ночь» отправится с железнодорожного вокзала Сочи 31 декабря в 19:00.

Вячеслав Рыжков