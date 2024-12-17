Челябинского военного осудили за дезертирство и покупку поддельного паспорта

Челябинский гарнизонный военный суд признал рядового контрактника виновным в дезертирстве (ч. 3 ст. 338 УК РФ) и использовании поддельного паспорта (ч. 3 ст. 327 УК РФ). По совокупности преступлений ему назначили семь лет лишения свободы в колонии особого режима. Приговор вступил в законную силу, сообщает пресс-служба суда.

Суд установил, что весной 2023 года военнослужащий-контрактник в период мобилизации и уехал из части в ближайший город. Там он стал жить и скрывать принадлежность к Вооруженным силам РФ. Для конспирации в апреле этого года через интернет приобрел поддельный паспорт на чужое имя за 200 тыс. руб. Вскоре купил билеты на автобус и самолет и добрался до Кургана. Здесь документы рядового проверили полицейские. Они обнаружили признаки подделки паспорта и изъяли удостоверение личности.

Виталина Ярховска