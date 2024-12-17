Геологический институт в Красноярском крае сохранят в статусе КГБУ

ГПКК «Красноярский научно-исследовательский институт геологии и минерального сырья» будет сохранен путем реорганизации в КГБУ «КрасГЕО». Об этом сообщила пресс-служба законодательного собрания Красноярского края по итогам заседания комитета по природным ресурсам и экологии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Институт был основан в 1957 году. Является научно-аналитическим центром правительства Красноярского края по проблемам развития и освоения природно-ресурсного потенциала региона. По федеральному законодательству, государственные и муниципальные унитарные предприятия с 1 января 2025 года должны быть ликвидированы или реорганизованы. По данным «СПАРК-Интерфакс», 2023 год ГПКК закончило с выручкой в 16,86 млн руб. и убытком в 5,63 млн руб.

Планируется, что в сферу деятельности «КрасГЕО» войдут проведение государственной экспертизы запасов, согласование технических проектов, подготовка материалов для лицензирования подземных вод и т. п.

Валерий Лавский