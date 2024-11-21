Тюменский полицейский спас из горящего дома четырех человек

В Тюмени оперуполномоченный уголовного розыска УМВД России Камил Агаев спас четырех человек из горящего дома на ул. Казанская, сообщили в УМВД по Тюменской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Так, проезжая в ночное время по частному сектору, полицейский заметил дым рядом с одним из домов и вышел из машины. Подойдя ближе, он увидел, что дом горит, вызвал пожарных и стал стучаться в ворота, чтобы разбудить жильцов, но никакой реакции не последовало. Тогда он перебрался через забор и начал стучать в дверь дома — вскоре ему открыл молодой человек, который сообщил, что в жилище находятся еще его подруга и мать: они помогли им выбраться из дома и отвели их на безопасное расстояние. «Сегодня ночью спал, начали стучаться в окна, двери, везде. Вышел, сказали, что горит вторая половина дома. Сотрудник полиции Камил Агаев помог нам эвакуироваться. Все в моменте произошло, никто ничего не успел сообразить»,— рассказал житель дома.

Во время опроса потерпевших Камил Агаев узнал, что дом разделен на две части и во второй половине проживает еще один человек, после чего вернулся во двор горящего дома, перебрался на соседний участок, разбудил находившеюся в жилище женщину и так же помог ей выбраться на улицу. В этот момент подъехали пожарные, которые приступили к тушению пожара.

Ирина Пичурина