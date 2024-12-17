Экс-директор «Госстройзаказа» Тувы получил 14 лет колонии за мошенничество

Кызылский горсуд вынес приговор бывшему директору ГКУ «Госстройзаказ» Дмитрию Монушу. Его признали виновным в превышении должностных полномочий (ч.3 ст. 286 УК РФ, максимальное наказание — до 10 лет лишения свободы). Фигуранта дела приговорили к четырем годам лишения свободы, с учетом предыдущего приговора суд назначил ему 14 лет колонии общего режима и штраф в 500 тыс. руб., сообщает прокуратура региона.

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По версии следствия, с сентября 2013-го по декабрь 2014 года Дмитрий Мануш давал подчиненным незаконные указания о подписании 48 актов о приемке выполненных работ и составлении 10 справок о стоимости выполненных работ по строительству 120-квартирного жилого дома в Восточном квартале Кызыла.

Уточняется, что он подписал 10 справок о стоимости выполненных работ по этому объекту. Ущерб бюджету республики оценивается в 24 млн руб.

В июле прошлого года суд приговорил Дмитрия Мануша к восьми годам колонии за мошенничество при строительстве соцобъектов в Туве. Как установило следствие, в период с 2015-го по 2016 годы фигурант дела вместе с подельником похитил 7 млн руб., которые были выделены на дополнительные работы по реконструкции объекта культуры. Кроме того, в конце 2013 года, считают следователи, он подписал фиктивные документы, подтверждающие факт выполнения одной из подрядных организаций республики контракта на выполнение работ по объекту здравоохранения на сумму более 122 млн руб. Благодаря этому руководитель ООО «Инвестстрой» похитил денежные средства. Ущерб региональному бюджету составил более 130 млн руб.

Александра Стрелкова