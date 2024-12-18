Страховые компании России по ДМС (с учетом входящего перестрахования) на 01.10.2024 г.

№ Страховая компания Сумма взносов (премий; млн руб.) Доля рынка Сумма выплат (млн руб.) Уровень выплат 1 Акционерное общество «Страховое общество газовой промышленности» 67817,13 27,7% 54479,81 80,3% 2 Общество с ограниченной ответственностью «АльфаСтрахование-Жизнь» 55101,06 22,5% 390,05 0,7% 3 Страховое акционерное общество «РЕСО-Гарантия» 21660,08 8,8% 15154,59 70,0% 4 Акционерное общество «АльфаСтрахование» 21473,85 8,8% 18335,22 85,4% 5 Страховое публичное акционерное общество «Ингосстрах» 11932,78 4,9% 7997,73 67,0% 6 Страховое акционерное общество ВСК 11149,10 4,5% 7158,12 64,2% 7 Публичное акционерное общество «Группа Ренессанс Страхование» 8775,07 3,6% 6001,09 68,4% 8 Публичное акционерное общество «Страховая компания Росгосстрах» 7308,57 3,0% 6057,24 82,9% 9 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Сбербанк страхование» 6140,15 2,5% 1787,08 29,1% 10 Общество с ограниченной ответственностью «Зетта Страхование жизни» 5625,20 2,3% 4249,22 75,5% 11 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Согласие» 2794,52 1,1% 1868,78 66,9% 12 Общество с ограниченной ответственностью «Капитал Лайф Страхование Жизни» 2107,07 0,9% 964,72 45,8% 13 Акционерное общество «Совкомбанк страхование» 2042,46 0,8% 934,04 45,7% 14 Публичное акционерное общество «Страховая акционерная компания Энергогарант» 1755,83 0,7% 1441,71 82,1% 15 Общество с ограниченной ответственностью «ПСБ Страхование» 1549,83 0,6% 811,86 52,4% 16 Общество с ограниченной ответственностью «РБ Страхование Жизни» 1319,94 0,5% 1037,54 78,6% 17 Акционерное общество «Группа страховых компаний Югория» 1271,73 0,5% 667,45 52,5% 18 Общество с ограниченной ответственностью «Абсолют Страхование» 982,66 0,4% 681,33 69,3% 19 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Ренессанс Жизнь» 969,49 0,4% 73,99 7,6% 20 Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания Газпром страхование» 957,34 0,4% 820,16 85,7% 21 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Капитал-полис» 933,21 0,4% 650,85 69,7% 22 Страховое акционерное общество «Медэкспресс» 637,38 0,3% 409,47 64,2% 23 Общество с ограниченной ответственностью «Русское страховое общество Евроинс» 599,74 0,2% 357,60 59,6% 24 Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания Независимая страховая группа» 583,06 0,2% 519,85 89,2% 25 Акционерное общество «Страховая компания Чулпан» 580,72 0,2% 442,03 76,1% 26 Акционерное общество «Страховая компания ПАРИ» 552,54 0,2% 385,11 69,7% 27 Акционерное общество «Русский Стандарт Страхование» 533,70 0,2% 33,21 6,2% 28 Общество с ограниченной ответственностью «Вита-страхование» 497,45 0,2% 349,84 70,3% 29 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Ингосстрах-Жизнь» 467,02 0,2% 259,54 55,6% 30 Акционерное общество «Страховая компания Солидарность» 454,58 0,2% 43,65 9,6% 31 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания ТИТ» 431,75 0,2% 165,51 38,3% 32 Общество с ограниченной ответственностью «Общество страхования жизни РЕСО-Гарантия» 394,51 0,2% 226,27 57,4% 33 Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания Пульс» 364,28 0,1% 51,18 14,1% 34 Акционерное общество «Страховая компания ГАЙДЕ» 361,23 0,1% 247,86 68,6% 35 Общество с ограниченной ответственностью «Совкомбанк страхование жизни» 354,33 0,1% 43,65 12,3% 36 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Согласие-Вита» 324,96 0,1% 34,16 10,5% 37 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Мегарусс-Д» 319,77 0,1% 121,33 37,9% 38 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Ак Барс-Мед» 309,19 0,1% 185,88 60,1% 39 Акционерное общество «Страховая компания Ю-Лайф» 296,36 0,1% 34,79 11,7% 40 Общество с ограниченной ответственностью «Страховое медицинское общество Спасение» 282,58 0,1% 207,79 73,5% 41 Акционерное общество «Страховая бизнес группа» 276,13 0,1% 100,50 36,4% 42 Акционерное общество «Страховая компания РСХБ-Страхование» 270,51 0,1% 239,82 88,7% 43 Акционерное общество «Страховая компания БАСК» 262,84 0,1% 195,63 74,4% 44 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Кредит Европа Лайф» 239,23 0,0% 193,43 80,9% 45 Общество с ограниченной ответственностью «Страховой дом БСД» 238,41 0,0% 66,50 27,9% 46 Акционерное общество «Страховая компания Бестиншур» 229,19 0,0% 197,88 86,3% 47 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Гелиос» 223,80 0,0% 121,72 54,4% 48 Акционерное общество «Объединенная страховая компания» 143,44 0,0% 72,46 50,5% 49 Акционерное общество «Страховая группа Спасские ворота» 142,85 0,0% 92,25 64,6% 50 Акционерное общество «Д2 Страхование» 108,47 0,0% 9,33 8,6% 51 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Росгосстрах Жизнь» 107,40 0,00% 80,55 75,00% 52 Акционерное общество «Боровицкое страховое общество» 103,64 0,00% 22,13 21,30% 53 Общество с ограниченной ответственностью «РСХБ-Страхование жизни» 101,99 0,00% - - 54 Акционерное общество «Московская акционерная страховая компания» 73,95 0,00% 78,26 105,80% 55 Общество с ограниченной ответственностью «РНКБ Страхование» 73,27 0,00% 51,48 70,30% 56 Акционерное общество «Зетта Страхование» 67,26 0,00% 33,57 49,90% 57 Акционерное общество «Страховая компания Астро-Волга» 67,11 0,00% 45,39 67,60% 58 Акционерное общество «Страховая компания Двадцать первый век» 63,35 0,00% 6,10 9,60% 59 Общество с ограниченной ответственностью «Международная страховая компания АйАйСи» 62,89 0,00% 0,71 1,10% 60 Общество с ограниченной ответственностью «РБ Страхование» 51,71 0,00% 19,39 37,50% 61 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая фирма Адонис» 49,02 0,00% 33,83 69,00% 62 Общество с ограниченной ответственностью «Крымская первая страховая компания» 47,67 0,00% 31,35 65,80% 63 Страховое акционерное общество «Лексгарант» 40,94 0,00% 1,91 4,70% 64 Акционерное общество «Гута-Страхование» 32,77 0,00% 19,07 58,20% 65 Общество с ограниченной ответственностью «Международная Страховая Группа» 26,38 0,00% 4,68 17,70% 66 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Паритет-СК» 22,70 0,00% 0,72 3,20% 67 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Инсайт» 20,44 0,00% 11,04 54,00% 68 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Гранта» 13,74 0,00% 4,79 34,90% 69 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания АСТК» 7,90 0,00% 1,49 18,80% 70 Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания АСКОР» 7,50 0,00% 0,08 1,10% 71 Страховое акционерное общество «Геополис» 5,63 0,00% 4,87 86,60% 72 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания НИК» 5,44 0,00% 1,61 29,50% 73 Общество с ограниченной ответственностью «Ак Барс Страхование» 5,35 0,00% 6,80 127,00% 74 Общество с ограниченной ответственностью «Медицинская страховая компания ИНКО-Мед» 4,67 0,00% 0,00 0,10% 75 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания ИНТЕРИ» 4,45 0,00% — — 76 Акционерное общество «Страховая компания Армеец» 1,99 0,00% 1,71 86,20% 77 Общество с ограниченной ответственностью «ППФ Страхование жизни» 1,86 0,00% 0,42 22,70% 78 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания МАКС страхование жизни» 1,14 0,00% — — 79 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Сбербанк страхование жизни» 0,94 0,00% 51,86 5500,00% 80 Общество с ограниченной ответственностью «АМТ Страхование» 0,61 0,00% 0,28 46,60% 81 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Райффайзен Лайф» 0,49 0,00% 0,31 62,10% 82 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания СОГАЗ-Жизнь» 0,46 0,00% — — 83 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания БКС Страхование жизни» 0,14 0,00% 0,58 423,60% 84 Акционерное общество «Инлайф страхование жизни» 0,07 0,00% — — 85 Акционерное общество «Астрамед-МС» (страховая медицинская компания) 0,05 0,00% — —