Страховые компании России по ДМС (с учетом входящего перестрахования) на 01.10.2024 г.

|
|№
|Страховая компания
|Сумма взносов (премий; млн руб.)
|Доля рынка
|Сумма выплат (млн руб.)
|Уровень выплат
|1
|Акционерное общество «Страховое общество газовой промышленности»
|67817,13
|27,7%
|54479,81
|80,3%
|2
|Общество с ограниченной ответственностью «АльфаСтрахование-Жизнь»
|55101,06
|22,5%
|390,05
|0,7%
|3
|Страховое акционерное общество «РЕСО-Гарантия»
|21660,08
|8,8%
|15154,59
|70,0%
|4
|Акционерное общество «АльфаСтрахование»
|21473,85
|8,8%
|18335,22
|85,4%
|5
|Страховое публичное акционерное общество «Ингосстрах»
|11932,78
|4,9%
|7997,73
|67,0%
|6
|Страховое акционерное общество ВСК
|11149,10
|4,5%
|7158,12
|64,2%
|7
|Публичное акционерное общество «Группа Ренессанс Страхование»
|8775,07
|3,6%
|6001,09
|68,4%
|8
|Публичное акционерное общество «Страховая компания Росгосстрах»
|7308,57
|3,0%
|6057,24
|82,9%
|9
|Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Сбербанк страхование»
|6140,15
|2,5%
|1787,08
|29,1%
|10
|Общество с ограниченной ответственностью «Зетта Страхование жизни»
|5625,20
|2,3%
|4249,22
|75,5%
|11
|Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Согласие»
|2794,52
|1,1%
|1868,78
|66,9%
|12
|Общество с ограниченной ответственностью «Капитал Лайф Страхование Жизни»
|2107,07
|0,9%
|964,72
|45,8%
|13
|Акционерное общество «Совкомбанк страхование»
|2042,46
|0,8%
|934,04
|45,7%
|14
|Публичное акционерное общество «Страховая акционерная компания Энергогарант»
|1755,83
|0,7%
|1441,71
|82,1%
|15
|Общество с ограниченной ответственностью «ПСБ Страхование»
|1549,83
|0,6%
|811,86
|52,4%
|16
|Общество с ограниченной ответственностью «РБ Страхование Жизни»
|1319,94
|0,5%
|1037,54
|78,6%
|17
|Акционерное общество «Группа страховых компаний Югория»
|1271,73
|0,5%
|667,45
|52,5%
|18
|Общество с ограниченной ответственностью «Абсолют Страхование»
|982,66
|0,4%
|681,33
|69,3%
|19
|Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Ренессанс Жизнь»
|969,49
|0,4%
|73,99
|7,6%
|20
|Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания Газпром страхование»
|957,34
|0,4%
|820,16
|85,7%
|21
|Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Капитал-полис»
|933,21
|0,4%
|650,85
|69,7%
|22
|Страховое акционерное общество «Медэкспресс»
|637,38
|0,3%
|409,47
|64,2%
|23
|Общество с ограниченной ответственностью «Русское страховое общество Евроинс»
|599,74
|0,2%
|357,60
|59,6%
|24
|Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания Независимая страховая группа»
|583,06
|0,2%
|519,85
|89,2%
|25
|Акционерное общество «Страховая компания Чулпан»
|580,72
|0,2%
|442,03
|76,1%
|26
|Акционерное общество «Страховая компания ПАРИ»
|552,54
|0,2%
|385,11
|69,7%
|27
|Акционерное общество «Русский Стандарт Страхование»
|533,70
|0,2%
|33,21
|6,2%
|28
|Общество с ограниченной ответственностью «Вита-страхование»
|497,45
|0,2%
|349,84
|70,3%
|29
|Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Ингосстрах-Жизнь»
|467,02
|0,2%
|259,54
|55,6%
|30
|Акционерное общество «Страховая компания Солидарность»
|454,58
|0,2%
|43,65
|9,6%
|31
|Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания ТИТ»
|431,75
|0,2%
|165,51
|38,3%
|32
|Общество с ограниченной ответственностью «Общество страхования жизни РЕСО-Гарантия»
|394,51
|0,2%
|226,27
|57,4%
|33
|Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания Пульс»
|364,28
|0,1%
|51,18
|14,1%
|34
|Акционерное общество «Страховая компания ГАЙДЕ»
|361,23
|0,1%
|247,86
|68,6%
|35
|Общество с ограниченной ответственностью «Совкомбанк страхование жизни»
|354,33
|0,1%
|43,65
|12,3%
|36
|Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Согласие-Вита»
|324,96
|0,1%
|34,16
|10,5%
|37
|Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Мегарусс-Д»
|319,77
|0,1%
|121,33
|37,9%
|38
|Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Ак Барс-Мед»
|309,19
|0,1%
|185,88
|60,1%
|39
|Акционерное общество «Страховая компания Ю-Лайф»
|296,36
|0,1%
|34,79
|11,7%
|40
|Общество с ограниченной ответственностью «Страховое медицинское общество Спасение»
|282,58
|0,1%
|207,79
|73,5%
|41
|Акционерное общество «Страховая бизнес группа»
|276,13
|0,1%
|100,50
|36,4%
|42
|Акционерное общество «Страховая компания РСХБ-Страхование»
|270,51
|0,1%
|239,82
|88,7%
|43
|Акционерное общество «Страховая компания БАСК»
|262,84
|0,1%
|195,63
|74,4%
|44
|Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Кредит Европа Лайф»
|239,23
|0,0%
|193,43
|80,9%
|45
|Общество с ограниченной ответственностью «Страховой дом БСД»
|238,41
|0,0%
|66,50
|27,9%
|46
|Акционерное общество «Страховая компания Бестиншур»
|229,19
|0,0%
|197,88
|86,3%
|47
|Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Гелиос»
|223,80
|0,0%
|121,72
|54,4%
|48
|Акционерное общество «Объединенная страховая компания»
|143,44
|0,0%
|72,46
|50,5%
|49
|Акционерное общество «Страховая группа Спасские ворота»
|142,85
|0,0%
|92,25
|64,6%
|50
|Акционерное общество «Д2 Страхование»
|108,47
|0,0%
|9,33
|8,6%
|51
|Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Росгосстрах Жизнь»
|107,40
|0,00%
|80,55
|75,00%
|52
|Акционерное общество «Боровицкое страховое общество»
|103,64
|0,00%
|22,13
|21,30%
|53
|Общество с ограниченной ответственностью «РСХБ-Страхование жизни»
|101,99
|0,00%
|-
|-
|54
|Акционерное общество «Московская акционерная страховая компания»
|73,95
|0,00%
|78,26
|105,80%
|55
|Общество с ограниченной ответственностью «РНКБ Страхование»
|73,27
|0,00%
|51,48
|70,30%
|56
|Акционерное общество «Зетта Страхование»
|67,26
|0,00%
|33,57
|49,90%
|57
|Акционерное общество «Страховая компания Астро-Волга»
|67,11
|0,00%
|45,39
|67,60%
|58
|Акционерное общество «Страховая компания Двадцать первый век»
|63,35
|0,00%
|6,10
|9,60%
|59
|Общество с ограниченной ответственностью «Международная страховая компания АйАйСи»
|62,89
|0,00%
|0,71
|1,10%
|60
|Общество с ограниченной ответственностью «РБ Страхование»
|51,71
|0,00%
|19,39
|37,50%
|61
|Общество с ограниченной ответственностью «Страховая фирма Адонис»
|49,02
|0,00%
|33,83
|69,00%
|62
|Общество с ограниченной ответственностью «Крымская первая страховая компания»
|47,67
|0,00%
|31,35
|65,80%
|63
|Страховое акционерное общество «Лексгарант»
|40,94
|0,00%
|1,91
|4,70%
|64
|Акционерное общество «Гута-Страхование»
|32,77
|0,00%
|19,07
|58,20%
|65
|Общество с ограниченной ответственностью «Международная Страховая Группа»
|26,38
|0,00%
|4,68
|17,70%
|66
|Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Паритет-СК»
|22,70
|0,00%
|0,72
|3,20%
|67
|Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Инсайт»
|20,44
|0,00%
|11,04
|54,00%
|68
|Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Гранта»
|13,74
|0,00%
|4,79
|34,90%
|69
|Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания АСТК»
|7,90
|0,00%
|1,49
|18,80%
|70
|Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания АСКОР»
|7,50
|0,00%
|0,08
|1,10%
|71
|Страховое акционерное общество «Геополис»
|5,63
|0,00%
|4,87
|86,60%
|72
|Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания НИК»
|5,44
|0,00%
|1,61
|29,50%
|73
|Общество с ограниченной ответственностью «Ак Барс Страхование»
|5,35
|0,00%
|6,80
|127,00%
|74
|Общество с ограниченной ответственностью «Медицинская страховая компания ИНКО-Мед»
|4,67
|0,00%
|0,00
|0,10%
|75
|Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания ИНТЕРИ»
|4,45
|0,00%
|—
|—
|76
|Акционерное общество «Страховая компания Армеец»
|1,99
|0,00%
|1,71
|86,20%
|77
|Общество с ограниченной ответственностью «ППФ Страхование жизни»
|1,86
|0,00%
|0,42
|22,70%
|78
|Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания МАКС страхование жизни»
|1,14
|0,00%
|—
|—
|79
|Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Сбербанк страхование жизни»
|0,94
|0,00%
|51,86
|5500,00%
|80
|Общество с ограниченной ответственностью «АМТ Страхование»
|0,61
|0,00%
|0,28
|46,60%
|81
|Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Райффайзен Лайф»
|0,49
|0,00%
|0,31
|62,10%
|82
|Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания СОГАЗ-Жизнь»
|0,46
|0,00%
|—
|—
|83
|Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания БКС Страхование жизни»
|0,14
|0,00%
|0,58
|423,60%
|84
|Акционерное общество «Инлайф страхование жизни»
|0,07
|0,00%
|—
|—
|85
|Акционерное общество «Астрамед-МС» (страховая медицинская компания)
|0,05
|0,00%
|—
|—