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Коммерсантъ FM
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Страховые компании России по ДМС (с учетом входящего перестрахования) на 01.10.2024 г.

Страховая компания Сумма взносов (премий; млн руб.) Доля рынка Сумма выплат (млн руб.) Уровень выплат
1 Акционерное общество «Страховое общество газовой промышленности» 67817,13 27,7% 54479,81 80,3%
2 Общество с ограниченной ответственностью «АльфаСтрахование-Жизнь» 55101,06 22,5% 390,05 0,7%
3 Страховое акционерное общество «РЕСО-Гарантия» 21660,08 8,8% 15154,59 70,0%
4 Акционерное общество «АльфаСтрахование» 21473,85 8,8% 18335,22 85,4%
5 Страховое публичное акционерное общество «Ингосстрах» 11932,78 4,9% 7997,73 67,0%
6 Страховое акционерное общество ВСК 11149,10 4,5% 7158,12 64,2%
7 Публичное акционерное общество «Группа Ренессанс Страхование» 8775,07 3,6% 6001,09 68,4%
8 Публичное акционерное общество «Страховая компания Росгосстрах» 7308,57 3,0% 6057,24 82,9%
9 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Сбербанк страхование» 6140,15 2,5% 1787,08 29,1%
10 Общество с ограниченной ответственностью «Зетта Страхование жизни» 5625,20 2,3% 4249,22 75,5%
11 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Согласие» 2794,52 1,1% 1868,78 66,9%
12 Общество с ограниченной ответственностью «Капитал Лайф Страхование Жизни» 2107,07 0,9% 964,72 45,8%
13 Акционерное общество «Совкомбанк страхование» 2042,46 0,8% 934,04 45,7%
14 Публичное акционерное общество «Страховая акционерная компания Энергогарант» 1755,83 0,7% 1441,71 82,1%
15 Общество с ограниченной ответственностью «ПСБ Страхование» 1549,83 0,6% 811,86 52,4%
16 Общество с ограниченной ответственностью «РБ Страхование Жизни» 1319,94 0,5% 1037,54 78,6%
17 Акционерное общество «Группа страховых компаний Югория» 1271,73 0,5% 667,45 52,5%
18 Общество с ограниченной ответственностью «Абсолют Страхование» 982,66 0,4% 681,33 69,3%
19 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Ренессанс Жизнь» 969,49 0,4% 73,99 7,6%
20 Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания Газпром страхование» 957,34 0,4% 820,16 85,7%
21 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Капитал-полис» 933,21 0,4% 650,85 69,7%
22 Страховое акционерное общество «Медэкспресс» 637,38 0,3% 409,47 64,2%
23 Общество с ограниченной ответственностью «Русское страховое общество Евроинс» 599,74 0,2% 357,60 59,6%
24 Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания Независимая страховая группа» 583,06 0,2% 519,85 89,2%
25 Акционерное общество «Страховая компания Чулпан» 580,72 0,2% 442,03 76,1%
26 Акционерное общество «Страховая компания ПАРИ» 552,54 0,2% 385,11 69,7%
27 Акционерное общество «Русский Стандарт Страхование» 533,70 0,2% 33,21 6,2%
28 Общество с ограниченной ответственностью «Вита-страхование» 497,45 0,2% 349,84 70,3%
29 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Ингосстрах-Жизнь» 467,02 0,2% 259,54 55,6%
30 Акционерное общество «Страховая компания Солидарность» 454,58 0,2% 43,65 9,6%
31 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания ТИТ» 431,75 0,2% 165,51 38,3%
32 Общество с ограниченной ответственностью «Общество страхования жизни РЕСО-Гарантия» 394,51 0,2% 226,27 57,4%
33 Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания Пульс» 364,28 0,1% 51,18 14,1%
34 Акционерное общество «Страховая компания ГАЙДЕ» 361,23 0,1% 247,86 68,6%
35 Общество с ограниченной ответственностью «Совкомбанк страхование жизни» 354,33 0,1% 43,65 12,3%
36 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Согласие-Вита» 324,96 0,1% 34,16 10,5%
37 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Мегарусс-Д» 319,77 0,1% 121,33 37,9%
38 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Ак Барс-Мед» 309,19 0,1% 185,88 60,1%
39 Акционерное общество «Страховая компания Ю-Лайф» 296,36 0,1% 34,79 11,7%
40 Общество с ограниченной ответственностью «Страховое медицинское общество Спасение» 282,58 0,1% 207,79 73,5%
41 Акционерное общество «Страховая бизнес группа» 276,13 0,1% 100,50 36,4%
42 Акционерное общество «Страховая компания РСХБ-Страхование» 270,51 0,1% 239,82 88,7%
43 Акционерное общество «Страховая компания БАСК» 262,84 0,1% 195,63 74,4%
44 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Кредит Европа Лайф» 239,23 0,0% 193,43 80,9%
45 Общество с ограниченной ответственностью «Страховой дом БСД» 238,41 0,0% 66,50 27,9%
46 Акционерное общество «Страховая компания Бестиншур» 229,19 0,0% 197,88 86,3%
47 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Гелиос» 223,80 0,0% 121,72 54,4%
48 Акционерное общество «Объединенная страховая компания» 143,44 0,0% 72,46 50,5%
49 Акционерное общество «Страховая группа Спасские ворота» 142,85 0,0% 92,25 64,6%
50 Акционерное общество «Д2 Страхование» 108,47 0,0% 9,33 8,6%
51 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Росгосстрах Жизнь» 107,40 0,00% 80,55 75,00%
52 Акционерное общество «Боровицкое страховое общество» 103,64 0,00% 22,13 21,30%
53 Общество с ограниченной ответственностью «РСХБ-Страхование жизни» 101,99 0,00% - -
54 Акционерное общество «Московская акционерная страховая компания» 73,95 0,00% 78,26 105,80%
55 Общество с ограниченной ответственностью «РНКБ Страхование» 73,27 0,00% 51,48 70,30%
56 Акционерное общество «Зетта Страхование» 67,26 0,00% 33,57 49,90%
57 Акционерное общество «Страховая компания Астро-Волга» 67,11 0,00% 45,39 67,60%
58 Акционерное общество «Страховая компания Двадцать первый век» 63,35 0,00% 6,10 9,60%
59 Общество с ограниченной ответственностью «Международная страховая компания АйАйСи» 62,89 0,00% 0,71 1,10%
60 Общество с ограниченной ответственностью «РБ Страхование» 51,71 0,00% 19,39 37,50%
61 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая фирма Адонис» 49,02 0,00% 33,83 69,00%
62 Общество с ограниченной ответственностью «Крымская первая страховая компания» 47,67 0,00% 31,35 65,80%
63 Страховое акционерное общество «Лексгарант» 40,94 0,00% 1,91 4,70%
64 Акционерное общество «Гута-Страхование» 32,77 0,00% 19,07 58,20%
65 Общество с ограниченной ответственностью «Международная Страховая Группа» 26,38 0,00% 4,68 17,70%
66 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Паритет-СК» 22,70 0,00% 0,72 3,20%
67 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Инсайт» 20,44 0,00% 11,04 54,00%
68 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Гранта» 13,74 0,00% 4,79 34,90%
69 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания АСТК» 7,90 0,00% 1,49 18,80%
70 Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания АСКОР» 7,50 0,00% 0,08 1,10%
71 Страховое акционерное общество «Геополис» 5,63 0,00% 4,87 86,60%
72 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания НИК» 5,44 0,00% 1,61 29,50%
73 Общество с ограниченной ответственностью «Ак Барс Страхование» 5,35 0,00% 6,80 127,00%
74 Общество с ограниченной ответственностью «Медицинская страховая компания ИНКО-Мед» 4,67 0,00% 0,00 0,10%
75 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания ИНТЕРИ» 4,45 0,00%
76 Акционерное общество «Страховая компания Армеец» 1,99 0,00% 1,71 86,20%
77 Общество с ограниченной ответственностью «ППФ Страхование жизни» 1,86 0,00% 0,42 22,70%
78 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания МАКС страхование жизни» 1,14 0,00%
79 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Сбербанк страхование жизни» 0,94 0,00% 51,86 5500,00%
80 Общество с ограниченной ответственностью «АМТ Страхование» 0,61 0,00% 0,28 46,60%
81 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Райффайзен Лайф» 0,49 0,00% 0,31 62,10%
82 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания СОГАЗ-Жизнь» 0,46 0,00%
83 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания БКС Страхование жизни» 0,14 0,00% 0,58 423,60%
84 Акционерное общество «Инлайф страхование жизни» 0,07 0,00%
85 Акционерное общество «Астрамед-МС» (страховая медицинская компания) 0,05 0,00%

Таблица подготовлена «Эксперт РА» для “Ъ”

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