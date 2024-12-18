Страховые компании России по ОСАГО (с учетом входящего перестрахования) на 01.10.2024 г.

|
|№
|Страховая компания
|Сумма взносов (премий; млн руб.)
|Доля рынка
|Сумма выплат (млн руб.)
|Уровень выплат
|1
|Акционерное общество «АльфаСтрахование»
|42084,81
|17,3%
|24142,46
|57,4%
|2
|Страховое акционерное общество «РЕСО-Гарантия»
|36812,20
|15,2%
|19517,18
|53,0%
|3
|Страховое публичное акционерное общество «Ингосстрах»
|36642,24
|15,1%
|25004,00
|68,2%
|4
|Страховое акционерное общество ВСК»
|25269,90
|10,4%
|17130,93
|67,8%
|5
|Публичное акционерное общество «Страховая компания Росгосстрах»
|20370,60
|8,4%
|10427,29
|51,2%
|6
|Акционерное общество «Страховое общество газовой промышленности»
|13120,45
|5,4%
|9247,25
|70,5%
|7
|Акционерное общество «Т-Страхование»
|11903,15
|4,9%
|5767,07
|48,4%
|8
|Публичное акционерное общество «Группа Ренессанс Страхование»
|10951,21
|4,5%
|6520,93
|59,5%
|9
|Акционерное общество «Группа страховых компаний Югория»
|10654,41
|4,4%
|5992,42
|56,2%
|10
|Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Согласие»
|6948,86
|2,9%
|4226,05
|60,8%
|11
|Акционерное общество «Страховая компания Астро-Волга»
|4274,24
|1,8%
|2679,60
|62,7%
|12
|Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Сбербанк страхование»
|3997,17
|1,6%
|1910,95
|47,8%
|13
|Публичное акционерное общество «Страховая акционерная компания Энергогарант»
|3874,68
|1,6%
|2418,67
|62,4%
|14
|Акционерное общество «Московская акционерная страховая компания»
|3658,90
|1,5%
|3659,37
|100,0%
|15
|Акционерное общество «Страховая компания ГАЙДЕ»
|1940,63
|0,8%
|1164,53
|60,0%
|16
|Акционерное общество «Страховая компания Двадцать первый век»
|1610,23
|0,7%
|864,91
|53,7%
|17
|Акционерное общество «Зетта Страхование»
|1438,60
|0,6%
|566,75
|39,4%
|18
|Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Гелиос»
|1371,92
|0,6%
|1299,86
|94,7%
|19
|Акционерное общество «Совкомбанк страхование»
|959,07
|0,4%
|636,34
|66,3%
|20
|Акционерное общество «Объединенная страховая компания»
|912,47
|0,4%
|603,86
|66,2%
|21
|Акционерное общество «Боровицкое страховое общество»
|775,73
|0,3%
|571,55
|73,7%
|22
|Общество с ограниченной ответственностью «Русское страховое общество Евроинс»
|727,18
|0,3%
|1051,85
|144,6%
|23
|Акционерное общество Страховая компания Чулпан»
|485,74
|0,2%
|302,33
|62,2%
|24
|Общество с ограниченной ответственностью «Абсолют Страхование»
|478,87
|0,2%
|437,38
|91,3%
|25
|Акционерное общество «Страховая компания Армеец»
|406,51
|0,2%
|381,29
|93,8%
|26
|Акционерное общество «Страховая компания ПАРИ»
|301,29
|0,1%
|140,37
|46,60%
|27
|Акционерное общество «Страховая компания БАСК»
|285,44
|0,10%
|385,12
|134,90%
|28
|Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Инсайт»
|251,64
|0,10%
|82,00
|32,60%
|29
|Общество с ограниченной ответственностью «Страховая фирма Адонис»
|138,51
|0,10%
|104,19
|75,20%
|30
|Страховое акционерное общество Медэкспресс»
|19,39
|0,00%
|14,23
|73,40%
|31
|Акционерное общество «Страховая бизнес группа»
|17,14
|0,00%
|27,49
|160,40%
|32
|Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания ХАТХОР»
|14,67
|0,00%
|—
|—
|33
|Акционерное общество «Страховая группа Спасские ворота»
|12,45
|0,00%
|23,84
|191,50%
|34
|Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Паритет-СК»
|11,55
|0,00%
|2,08
|18,00%
|35
|Акционерное общество «Страховое общество Талисман»
|0,02
|0,00%
|14,43
|75035,50%