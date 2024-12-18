Страховые компании России по ОСАГО (с учетом входящего перестрахования) на 01.10.2024 г.

№ Страховая компания Сумма взносов (премий; млн руб.) Доля рынка Сумма выплат (млн руб.) Уровень выплат 1 Акционерное общество «АльфаСтрахование» 42084,81 17,3% 24142,46 57,4% 2 Страховое акционерное общество «РЕСО-Гарантия» 36812,20 15,2% 19517,18 53,0% 3 Страховое публичное акционерное общество «Ингосстрах» 36642,24 15,1% 25004,00 68,2% 4 Страховое акционерное общество ВСК» 25269,90 10,4% 17130,93 67,8% 5 Публичное акционерное общество «Страховая компания Росгосстрах» 20370,60 8,4% 10427,29 51,2% 6 Акционерное общество «Страховое общество газовой промышленности» 13120,45 5,4% 9247,25 70,5% 7 Акционерное общество «Т-Страхование» 11903,15 4,9% 5767,07 48,4% 8 Публичное акционерное общество «Группа Ренессанс Страхование» 10951,21 4,5% 6520,93 59,5% 9 Акционерное общество «Группа страховых компаний Югория» 10654,41 4,4% 5992,42 56,2% 10 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Согласие» 6948,86 2,9% 4226,05 60,8% 11 Акционерное общество «Страховая компания Астро-Волга» 4274,24 1,8% 2679,60 62,7% 12 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Сбербанк страхование» 3997,17 1,6% 1910,95 47,8% 13 Публичное акционерное общество «Страховая акционерная компания Энергогарант» 3874,68 1,6% 2418,67 62,4% 14 Акционерное общество «Московская акционерная страховая компания» 3658,90 1,5% 3659,37 100,0% 15 Акционерное общество «Страховая компания ГАЙДЕ» 1940,63 0,8% 1164,53 60,0% 16 Акционерное общество «Страховая компания Двадцать первый век» 1610,23 0,7% 864,91 53,7% 17 Акционерное общество «Зетта Страхование» 1438,60 0,6% 566,75 39,4% 18 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Гелиос» 1371,92 0,6% 1299,86 94,7% 19 Акционерное общество «Совкомбанк страхование» 959,07 0,4% 636,34 66,3% 20 Акционерное общество «Объединенная страховая компания» 912,47 0,4% 603,86 66,2% 21 Акционерное общество «Боровицкое страховое общество» 775,73 0,3% 571,55 73,7% 22 Общество с ограниченной ответственностью «Русское страховое общество Евроинс» 727,18 0,3% 1051,85 144,6% 23 Акционерное общество Страховая компания Чулпан» 485,74 0,2% 302,33 62,2% 24 Общество с ограниченной ответственностью «Абсолют Страхование» 478,87 0,2% 437,38 91,3% 25 Акционерное общество «Страховая компания Армеец» 406,51 0,2% 381,29 93,8% 26 Акционерное общество «Страховая компания ПАРИ» 301,29 0,1% 140,37 46,60% 27 Акционерное общество «Страховая компания БАСК» 285,44 0,10% 385,12 134,90% 28 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Инсайт» 251,64 0,10% 82,00 32,60% 29 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая фирма Адонис» 138,51 0,10% 104,19 75,20% 30 Страховое акционерное общество Медэкспресс» 19,39 0,00% 14,23 73,40% 31 Акционерное общество «Страховая бизнес группа» 17,14 0,00% 27,49 160,40% 32 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания ХАТХОР» 14,67 0,00% — — 33 Акционерное общество «Страховая группа Спасские ворота» 12,45 0,00% 23,84 191,50% 34 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Паритет-СК» 11,55 0,00% 2,08 18,00% 35 Акционерное общество «Страховое общество Талисман» 0,02 0,00% 14,43 75035,50%