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обновлено 01:13

МВД опубликовало видео задержания «ростовского маньяка»

Фото: скрин с видео

Фото: скрин с видео

Официальный канал МВД России опубликовал видео задержания мужчины, который напал с ножом на девушку в подъезде многоквартирного дома по улице Венеры в поселке Верхнетемерницкий Аксайского района, а также на школьника, которому он нанес ножевые удары в подъезде дома в Ворошиловском районе Ростова-на-Дону. 21-летняя девушка скончалась в БСМП во время операции, юноша, по последним данным, находится в тяжелом состоянии.

Ранее СУ СКР по Ростовской области сообщил, что по фактам этих двух нападений, совершенных вечером понедельника, 16 ноября, возбуждены уголовные дело по признакам ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). В ведомстве отметили, что, вероятнее всего, дела будут переквалифицированы на более тяжкую статью в связи со смертью пострадавшей.

В настоящее время не известны мотивы совершения преступления. Следователи ведут допрос подозреваемого. Как сообщили ТАСС в оперативных службах региона, нападавший страдает психическим расстройством и был судим за кражу. По информации источника «Ъ-Ростов» в правоохранительных органах, мужчина в момент нападения находился под воздействием наркотиков.

По данным Telegram-каналов, прозвавших нападавшего «ростовским маньяком», ему 26 лет, имеет долги в микрофинансовых организациях, работал в кальянной. 21-летняя погибшая приехала в Ростов-на-Дону из Якутии три года назад.

Василий Хитрых

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