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Возбуждены уголовные дела по факту нападений «ростовского маньяка» на людей

Следственные органы Ростова-на-Дону возбудили уголовные дела по фактам нападения вооруженного ножом мужчины на подростка в Ворошиловском районе города и девушку в Аксайском районе. Нападавшему грозит преследование по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство), сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Фото: скрин с видео

Фото: скрин с видео

«Прокуратура держит на контроле ход расследования уголовных дел, возбужденных по фактам нападения на двух лиц. Ход расследования взят прокуратурой на контроль»,— сообщили в ведомстве.

Как сообщили в СУ СКР по Ростовской области, подозреваемый в нападении на девушку и подростка задержан. По информации ведомства, пока неустановленный мужчина зашел в подъезд многоквартирного дома в Ворошиловской районе Ростова-на-Дону, где попытался нанести ножевые ранения несовершеннолетнему подростку. Аналогичное нападение он совершил на женщину в Аксае.

«Потерпевшая с множественными ножевыми ранениями госпитализирована в медицинское учреждение, где впоследствии скончалась. Подозреваемый задержан и ближайшее время будет допрошен следователем»,— сообщили в региональном СУ СКР.

В ведомстве отмечают, что в ходе расследования уголовного дела с учетом наступления тяжких последствий в виде смерти потерпевшей действия подозреваемого будут переквалифицированы на более тяжкую статью обвинения.

Василий Хитрых

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