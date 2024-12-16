Юрий Слюсарь поручил разобраться с проблемой выдачи земель семьям в Новочеркасске

Многодетные семьи Новочеркасска в ходе планерного совещания пожаловались врио губернатора Ростовской области Юрию Слюсарю на состояние предоставленных им земель. Об итогах совещания господин Слюсарь рассказал в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба правительства Ростовской области Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

Семьям были переданы участки, которые оказались непригодны для жизни. В частности, они расположены на заболоченной территории и не имеют коммуникаций. Около десяти лет граждане безуспешно пытаются добиться замены участков. В качестве альтернативы им предложили сертификаты, направленные на решение жилищного вопроса.

«Многодетные семьи не должны ходить по судам и разбираться во всех этих процессах. Их миссия воспитывать детей и делать это в собственных домах», — подчеркнул Юрий Слюсарь.

Он поручил министру строительства Ростовской области Юрию Сильвестрову подготовить программу, которая ускорит порядок предоставления сертификатов этим семьям. Кроме того, в работу вовлекут сотрудников прокуратуры и Новочеркасской администрации.

Анастасия Казуков