На трассе Екатеринбург — Челябинск загорелся микроавтобус, шестеро пострадали

На 138 км федеральной трассы Екатеринбург — Челябинск в результате ДТП загорелся микроавтобус марки Toyota после столкновения с грузовым автомобилем марки Isuzu. Как сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области, в ДТП шесть человек пострадали.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ГИБДД Свердловской области Фото: пресс-служба ГИБДД Свердловской области

«К ликвидации последствий ДТП привлекались 2 единицы спецтехники и 5 человек личного состава», — говорится в сообщении.

По данным региональной ГИБДД, водитель микроавтобуса не выдержал безопасную дистанцию, из-за чего произошло столкновение с грузовиком с последующим возгоранием. Подчеркивается, что шесть человек доставлены в больницу Екатеринбурга, двое из них находятся без сознания.

По поручению главного госавтоинспектора Свердловской области Алексея Спиридонова на место ДТП выехал его заместитель. Сейчас выясняются причины аварии.

Мария Шараева