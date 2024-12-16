Пассажир легковушки погиб в ДТП с КамАЗом под Ростовом
Днем, 15 декабря, на 1 км + 700 м автодороги «Ростов-Азов» произошла авария со смертельным исходом. Об этом сообщила Госавтоинспекция Ростовской области.
Фото: Госавтоинспекция Ростовской области
По предварительным данным, 48-летний водитель КамАЗа, двигаясь по трассе Ростов-Азов, не соблюдал безопасную дистанцию и допустил столкновение с автомобилем Рено Меган, который ехал спереди. В результате удара легковушку развернуло, и она влетела в отбойник.
Пассажир Рено Меган погиб до приезда скорой помощи, а водитель получил травмы и был доставлен в медицинское учреждение.
По информации Госавтоинспекции, полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшей аварии.