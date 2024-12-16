Пассажир легковушки погиб в ДТП с КамАЗом под Ростовом

Днем, 15 декабря, на 1 км + 700 м автодороги «Ростов-Азов» произошла авария со смертельным исходом. Об этом сообщила Госавтоинспекция Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Госавтоинспекция Ростовской области Фото: Госавтоинспекция Ростовской области

По предварительным данным, 48-летний водитель КамАЗа, двигаясь по трассе Ростов-Азов, не соблюдал безопасную дистанцию и допустил столкновение с автомобилем Рено Меган, который ехал спереди. В результате удара легковушку развернуло, и она влетела в отбойник.

Пассажир Рено Меган погиб до приезда скорой помощи, а водитель получил травмы и был доставлен в медицинское учреждение.

По информации Госавтоинспекции, полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшей аварии.

Анастасия Казуков