«Все это не может радовать»

Россия готова окончательно снять ограничения по размещению ракет средней и меньшей дальности. Об этом заявил Владимир Путин, выступая на коллегии Министерства обороны. Это произойдет в случае, если США приступят к развертыванию аналогичных систем в Европе. Такое решение уже анонсировано Америкой. Вашингтон объявил о выходе из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) в 2019 году. Однако Москва заявляет, что продолжает выполнять пункты соглашения в добровольном порядке. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что архитектура глобальной безопасности и так практически разрушена.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ

Владимир Путин обещает окончательно похоронить ДРСМД и начать развертывание ракет средней и меньшей дальности в европейской части страны. Это произойдет в том случае, если США первыми пойдут на такой шаг.

Они, собственно, уже на него пошли. В Пентагоне принято решение в 2026 году начать размещение в Германии более мощных ракетных систем, чем есть сейчас. К слову, и Договор по ракетам средней и меньшей дальности в настоящее время не действует. 2 августа 2019 года президент Дональд Трамп объявил о выходе из него в связи с тем, что Россия периодически это соглашение нарушает. Речь идет о крылатой ракете 9M729 или по натовской классификации SSC-8. В Вашингтоне считают, что эта система не соответствует договоренностям, и требуют ее уничтожить.

В Кремле, напротив, обвиняют Америку, в частности, в том, что они установили в Европе системы ПРО. В целом участники действа прекрасно понимают, что ДРСМД давно устарел, смысла его соблюдать никакого нет. Хотя бы потому, что все эти ракеты появились у третьих стран. Сейчас XXI век, а подписывали его в XX. Тогда были одни жизненные реалии и условия, сейчас другие. Но суть не в этом, а в том, что с годами ситуация не улучшается, а ухудшается. Сейчас мы фактически вернулись во времена холодной войны, но с гораздо более мощным оружием и принципиально другими технологическими возможностями.

При этом правил игры уже фактически нет. Старые соглашения развались, а новые никто не создает. Напротив, продолжается игра мускулами. Так называемый силовой фактор всегда был преобладающим, а сегодня он остается едва ли не единственным. Но ничего уж не поделаешь. Видно, через это нужно пройти. Еще интересно понять судьбу ядерного сдерживания. Пока оно вроде бы работает. Хотя уже есть вариант обмена так называемыми неядерными ударами, но сопоставимыми по силе. Все это, конечно, не может радовать. Интересно, что по этому поводу думает Дональд Трамп? Раньше он действовал в этой части довольно жестко. В отличие, к слову сказать, от Джо Байдена. Впрочем, он обещал мир во всем мире. Так что, может быть, не все так уж и плохо. Но мы опять же видим, как трудно сделать так, чтобы слова не расходились с делами. А дела наши сложные.

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Дмитрий Дризе