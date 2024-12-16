В Ярославской области в ДТП погиб водитель автомобиля

В Ярославской области на трассе М-8 в Первомайском районе в результате аварии погиб водитель машины LADA Granta. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Госавтоинспекция Ярославской области Фото: Госавтоинспекция Ярославской области

По данным ведомства, 16 декабря в районе 11:30 71-летний водитель автомобиля LADA Granta ехал в сторону Вологды и выехал на полосу встречного движения там, где это запрещено. После совершенного обгона водитель потерял управление и столкнулся с грузовиком Scania.

В результате ДТП водитель легковой машины погиб на месте до приезда скорой. Полиция проводит проверку. Напомним, что жителям региона рекомендовали отказаться от выезда в город на личном транспорте из-за снегопада и метели.

Алла Чижова