«Сбер» открыл полноформатные офисы в Запорожской и Херсонской областях

Два полноформатных офиса Сбербанка начали работу в Запорожской и Херсонской областях. Ранее в этих регионах банк был представлен офисами на площадках партнеров.

«"Сбер" открыл первые два полноформатных офиса в Запорожской и Херсонской областях — в Мелитополе и Геническе. Также сегодня открылся еще один полноформатный офис в Донецке ДНР»,— сообщила пресс-служба банка (цитата по ТАСС).

Всего в ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областях у «Сбера» открыто 12 полноформатных и несколько десятков партнерских офисов, добавила пресс-служба. К началу 2025 года, как ранее сообщал банк, «Сбер» намерен увеличить число полноформатных офисов в этих регионах до 23. К началу следующего года кредитная организация также планирует расширить сеть банкоматов с 330 до 400 точек.

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