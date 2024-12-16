В 2025 году на Дону выдадут 2,4 тыс. разрешений на работу мигрантам

На следующий год Ростовская область получила квоту на выдачу 2,4 тыс. разрешений на работу иностранцам. Соответствующие данные содержатся в приказе Минтруда России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Всего в России смогут официально трудоустроиться 235 тыс. иностранных граждан. В октябре из другого постановления Правительства России стало известно, что в 2025 году Ростовская область сможет выдать мигрантам только 70 разрешений на временное проживание в стране.

Дмитрий Ковалевский