Депутат Альшевских потребовал через прокуратуру отремонтировать Дом офицеров

Депутат Госдумы от Свердловской области Андрей Альшевских обратился в военную прокуратуру с заявлением о требовании капитального ремонта в Окружном доме офицеров (ОДО) в Екатеринбурге, сообщил он в своем telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Как сообщил он, ссылаясь на информацию из СМИ, ремонт здания должны были провести уже давно, но на текущий момент к работам так и не приступили. «Еще в июле 2022 года арбитраж обязал культурное учреждение инициировать работы; руководство пробовало обжаловать требование и дважды проиграло. Пора бить тревогу»,— написал господин Альшевских.

В 2022 году представитель ОДО заявил, что ремонт не проводился из-за недостатка бюджета. По его словам, только на разработку проектной документации необходимо потратить около 8 млн руб., а на сами работы потребуется примерно 100 млн руб.

Напомним, 25 ноября начальником окружного Дома офицеров в Екатеринбурге стал 50-летний военный финансист Дмитрий Гурьев, сменив на этой должности Олега Сорокина.

Ирина Пичурина