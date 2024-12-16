Ростехнадзор разрешил добычу золота на Светлинском месторождении ЮГК

ПАО «Южуралзолото группа компаний» (ЮГК) возобновило добычу золота на Светлинском карьере в Челябинской области (находится в 25 км от Пласта) после снятия ограничений Ростехнадзора. Об этом сообщили в пресс-службе холдинга.

В августе по итогам проверки Ростехнадзора были приостановлены горные работы на четырех карьерах Уральского хаба ЮГК — Курасан, Южный Курасан, Березняковский и Светлинский. Причиной стало обнаружение нарушений, таких как деформация бортов, уступов и откосов, а также отсутствие контроля за состоянием месторождений. Кроме того, компания не предоставляла информацию о результатах исследований оползней и не составляла ежегодные отчеты о состоянии карьеров.

ЮГК пыталась оспорить решение Ростехнадзора в суде, но в конце сентября получила отказ. Ограничения на работу карьеров Курасан, Южный Курасан, Березняковский были сняты 12 ноября после устранения выявленных нарушений.

«Мы довольны результатом, который не был бы возможен без ответственной и добросовестной работы всех сотрудников предприятий на Урале. Производственная безопасность была и остается одним из главных наших приоритетов», — прокомментировал президент ЮГК Константин Струков.