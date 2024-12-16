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Мэр Челябинска призвал бороться с незаконными елочными базарами не «для галочки»

Глава Челябинска Алексей Лошкин поручил усилить меры по пресечению нелегальной торговли новогодними деревьями. Главы районов вместе с полицией должны проверять вверенную территорию ежедневно. Об этом мэр сообщил в своем telegram-канале.

По словам Алексея Лошкина, нелегальные елочные базары стали возникать во всех районах. «Заботясь о выгоде, торговцы не думают о безопасности людей, о том, как выглядит наш город, не говоря уже о том, что оставляют после себя горы мусора»,— отметил глава. По его словам, нередко торговля продолжается, несмотря на штрафы.

В связи с этим Алексей Лошкин дал поручение главам районов «вести работу с такими дельцами не “для галочки”, а с полной ответственностью». «Такая торговля — вне закона, и мы должны от нее избавляться, а не создавать видимость борьбы»,— написал мэр и призвал горожан, ставших свидетелями нелегальной продажи елок сообщать лично ему в социальных сетях.

Официальные елочные базары начали работу в Челябинске с 14 декабря. В семи районах определено 105 специальных площадок. За торговлю в неустановленных местах предусмотрена административная ответственность в виде штрафа до 200 тыс. руб.

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