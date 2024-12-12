В Челябинске определили места размещения елочных базаров

Во всех районах Челябинска согласованы места размещения предновогодних ярмарок, где можно приобрести хвойные букеты, елки и другую праздничную атрибутику. Основная часть точек продаж откроется 14 декабря, в Калининском районе —18 декабря, сообщает пресс-служба мэрии.

В Центральном, Тракторозаводском, Советском районах будут работать по восемь елочных базаров. В Металлургическом — 13. В Калининском и Курчатовском районах откроется 18 и 20 ярмарок соответственно. Самое большое количество точек продаж разместится в Ленинском районе — купить елки и украшения можно будет в 25 местах.

Полный список адресов размещения елочных базаров опубликован на сайте администрации города.

Виталина Ярховска