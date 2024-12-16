В Увельском районе открыли комплекс по переработке гречихи

В Увельском районе на площадке производственно-логистического комплекса ООО «Ресурс» (производит продукцию под маркой «Увелка») запустили новый комплекс по переработке гречихи мощностью до 6 тыс. т зерна в месяц. Совокупные инвестиции в реализацию проекта, в который входит строительство цеха, составили 8,4 млрд руб., сообщает пресс-служба правительства Челябинской области.

Как отметил губернатор Алексей Текслер, присутствовавший на открытии, с 2025 года регион сможет полностью обеспечивать себя гречихой. Ранее две трети необходимого объема область закупала в других регионах для переработки на площадях «Увелки», однако теперь Южный Урал увеличит объемы выращивания гречихи. Для этого компанией построены элеваторы, возводятся складские помещения, в планах — развитие элеваторных мощностей.

Виталина Ярховска