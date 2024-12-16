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Президент помиловал осужденного жителя Тарасовского района

Владимир Путин направил указ о помиловании жителя Тарасовского района Ростовской области и снятии с него судимости в адрес врио губернатора Юрия Слюсаря. Об этом информирует пресс-служба донского правительства.

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Фото: Коммерсантъ / Егор Васильев

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

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Фото: Коммерсантъ / Егор Васильев

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Указ вступит в силу на этой неделе. Из сообщения стало известно, что для помилованного это была первая судимость, он уплатил уголовный штраф и отбывал наказание, не связанное с лишением свободы. Гражданин активно участвует в общественной жизни населения и имеет хорошие характеристики от администрации муниципалитета и уголовно-исполнительной инспекции.

За последние 22 года президент удовлетворил 22 прошениям о помиловании от жителей Ростовской области.

Дмитрий Ковалевский

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