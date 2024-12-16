В Оренбуржье ограничили движение транспорта из-за неблагоприятных погодных условий

Из-за сильной метели и ограничения видимости с 17:00 (MSK+2) введено ограничение движения для пассажирских автобусов, маршрутных такси, грузового транспорта на участке автодороге М-5 «Урал». Об этом сообщает пресс-служба правительства Оренбургской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Речь идет об участке автомобильной дороги: подъезд к Оренбургу км 176+000 (Бузулук) — км 405+000 (п. Холодные Ключи). Также в ведомстве рекомендуют водителям воздержаться от поездок на дальние расстояния.

Руфия Кутляева