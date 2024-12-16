В уфимской Черниковке упала новогодняя ель

В Уфе сегодня около 17:00 на площади Серго Орджоникидзе упала новогодняя ель. Об этом сообщили в Управлении гражданской защиты города. На место происшествия прибыли представители администрации Орджоникидзевского района и УГЗ Уфы.

По предварительной информации, никто не пострадал. Причины падения ели устанавливаются.

Напомним, с вечера вчерашнего дня в Уфе наблюдается значительное ухудшение погодных условий: сильные порывы ветра достигают 20 м/с, что могло способствовать падению дерева, добавили в УГЗ.

Олег Вахитов