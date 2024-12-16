В Казани водитель Porsche приговорен к двум годам колонии за смертельное ДТП

Водителя Porsche, обвиняемого в смертельном ДТП в Казани, приговорили к двум годам колонии. Информация об этом опубликована в Telegram-канале Прокуратуры Татарстана.

30 июня 2024 года водитель Porsche Cayman двигался по ул. Николая Ершова со скоростью 145 км/ч, не справился с управлением и пересек двойную сплошную линию, врезавшись в Lada Granta на ул. Карла Маркса. Оба автомобиля пробили ограждение и влетели в забор одного из зданий медицинского факультета КФУ.

В результате аварии 39-летний водитель Lada погиб на месте.

Влас Северин