Экс-главу департамента транспорта Ямала осудили за взятки на 62 млн рублей

Бывшего директора Департамента транспорта и дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Максима Першикова отправили в колонию по делу о взятке на сумму свыше 62 млн руб., сообщили в прокуратуре Ямала. Такое решение сегодня, 16 декабря вынес Салехардский городской суд.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Чиновник обвинялся в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ) в период с 2016 по 2020 годы. Тогда Максим Першиков занимал должность директора Дирекции дорожного хозяйства ЯНАО, а затем и директора Департамента транспорта и дорожного хозяйства. По данным прокуратуры, взятки были получены за действия в интересах организаций, занимающихся строительством и ремонтом автомобильных дорог.

Напомним, в августе 2023 года Максим Першиков был оправдан судом, но позже оправдательный приговор отменен по кассационному представлению заместителя прокурора автономного округа.

По результатам повторного рассмотрения суд согласился с позицией стороны обвинения и приговорил чиновника за совершение должностного преступления к 8 годам колонии строгого режима, с лишением права занимать должности в органах власти, связанные с исполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций сроком на 5 лет.

Осужденный был взят под стражу в зале суда. «Одновременно суд принял решение о конфискации (принудительном и безвозмездном изъятии в доход государства) в порядке ст. 104.2 УК РФ денежных средств в размере взятки»,– прокомментировали в прокуратуре ЯНАО добавив, что приговор в законную силу еще не вступил.