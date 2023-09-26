Обвиняемому в коррупции экс-директору дептранса ЯНАО вынесли оправдательный приговор

Салехардский городской суд (ЯНАО) вынес оправдательный приговор бывшему директору окружного департамента транспорта и дорожного хозяйства Максиму Першикову, которого в 2021 году обвинили в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Как следует из информации, размещенной на сайте суда, по делу вынесен оправдательный приговор, так как событие преступления не установлено (п. 1 ч. 2 ст. 302 УПК РФ).

Сторона обвинения подала апелляционную жалобу 15 сентября. Срок предоставления возражений — 2 октября.

Напомним, по версии следствия, в 2019 году два руководителя коммерческой организации передали Максиму Першикову взятку в размере 3 млн руб. за беспрепятственное исполнение и оплату контрактов по ремонту и содержанию дорог, а также обеспечение крупных контрактов в будущем. Позже следствие выявило, что Першиков в феврале 2020 года получил еще взятку на 1,5 млн руб. для тех же целей.

В марте прошлого года в ходе следствия по уголовному делу в отношении Першикова было выявлено новое преступление — получение в 2018 году 21,9 млн руб. взятки от фактических руководителей компании.

Максим Першиков возглавлял департамент транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО с февраля 2018 по сентябрь 2020 года. В 2021 году губернатор Дмитрий Артюхов уволил его из-за неудовлетворенности качеством дорог в регионе.

Ева Коршунова

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте