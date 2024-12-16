В прокуратуре Самары раскритиковали подготовку чиновников к началу зимнего периода

Часть снегоуборочной техники самарского департамента городского хозяйства и экологии находится в ремонте. Кроме того, не искоренена ежегодная проблема недостаточной численности водителей и механизаторов. Об этом сообщили в прокуратуре Самары по итогам проверки качества уборки снега в городе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

«Несмотря на нехватку существующих площадок для складирования снега, закупочные процедуры в целях определения подрядных организаций для временного складирования снега массой 240 тыс. тонн не завершены департаментом до настоящего времени. Кроме того, в действиях департамента выявлены факты ненадлежащей организации работы в части обеспечения муниципальных служб противогололедными материалами. Так, несмотря на принятие мер прокурорского реагирования по результатам ранее проведенной проверки, департаментом допущены аналогичные нарушения»,— добавили в надзорном ведомстве.

В адрес департамента внесено представление об устранении нарушений законодательства в сфере ЖКХ. Акт прокурорского реагирования находится на рассмотрении.

О нехватке снегоуборочной техники также заявил и. о. главы Самары Иван Носков, он пообещал, что в следующем году техника будет докупаться.

По данным Приволжского УГМС, обильный снегопад в регионе продолжится. Днем 17 декабря местами в Самарской области ожидается сильный снег, метель при видимости 1-2 км, усиление юго-западного ветра до 15-18 м/с. На дорогах местами снежные заносы.

Сабрина Самедова