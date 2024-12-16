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И. о. главы Самары заявил о нехватке снегоуборочной техники

Исполняющий обязанности главы Самары Иван Носков заявил, что для эффективной уборки снега коммунальным службам не хватает техники. Об этом Иван Носков написал в своем Telegram-канале. 

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

«Городская техника задействована вся — 223 единицы. Труд слабо механизирован, техники явно недостаточно для сильных и затяжных снегопадов, поэтому будем в следующем году докупать»,— отметил глава города. 

По данным городской администрации, из Самары вывезено порядка 2,5 тыс. тонн снега, при этом управляющие компании работают «слабо». Иван Носков добавил, что есть вопросы и к лаборатории, поставляющей реагент. 

«В целом по итогам ночи — сработали на тройку, но — твердую тройку. Сегодня в течение дня выводим 340 спецмашин. Упор на второстепенные улицы и внутриквартальные проезды, вывоз снега»,— резюмировал и. о. главы Самары.

Сабрина Самедова

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