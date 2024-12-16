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«Горзеленхозстрой» заявил, что не виноват в пробках после снегопада

Пробки в Ярославле не связаны с некачественной уборкой города, сообщили в МБУ «Горзеленхозстрой». Заявление опубликовано на странице предприятия ВКонтакте.

Фото: МБУ «Горзеленхозстрой»

Фото: МБУ «Горзеленхозстрой»

Сегодня утром в Заволжском районе Ярославля образовалась пробка, по данным «Яндекс.Карт», в городе пробки были 8 баллов. В «Горзеленхозстрое» не стали брать на себя ответственность за заторы.

«Мы хотим разъяснить, что это не связано с некачественной уборкой городских трасс. Промониторив утреннее движение транспорта, выяснилось, что как таковых проблем не было. Транспорт двигался согласно расписанию, однако на некоторых участках дорог наблюдались небольшие затруднения»,— сообщили на предприятии.

В «Горзеленхозстрое» заявили, что «последовательно и поэтапно» убирают город от выпавшего снега и образовавшейся наледи.

«Уважаемые автомобилисты, просим вас не забывать о бдительности на дорогах: не все участники движения сразу привыкают к зиме и изменившимся условиям. Водители, не забывайте соблюдать скоростной режим. И конечно, дайте время на работу дорожникам: уборка идет последовательно и поэтапно»,— говорится в сообщении.

Алла Чижова

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