В Краснодарском крае за год более чем вдвое выросло число выдворяемых мигрантов

С начала 2024 года из Краснодарского края за пределы РФ выдворено 2096 иностранных граждан, сообщает пресс-служба регионального главка Федеральной службы судебных приставов России. Для сравнения: за весь 2023 год из региона было выслано около 900 нелегалов. Основная часть нелегальных мигрантов, выявляемых на Кубани,— это граждане Узбекистана, Таджикистана, Казахстана, Киргизии и других стран ближнего зарубежья.

Власти Краснодарского края между тем продолжают ужесточать миграционную политику. Губернатор Вениамин Кондратьев 13 декабря подписал постановление о запрете привлечения иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на основании патентов, практически во всех сферах экономической деятельности — всего под запрет попали 88 отраслей экономики. В числе отраслей, где не разрешается труд мигрантов, впервые оказалось строительство зданий и инженерных сооружений; ранее работодатели имели право нанимать иностранных граждан, если их доля в штате компании не превышала 50%. Строительным компаниям дается полгода на замену иностранных работников гражданами России — запрет на использование труда мигрантов начнет действовать 1 июля 2025 года, говорится в постановлении Вениамина Кондратьева.

Как Белый дом приводит в порядок рынок иностранной рабочей силы — в материале «Трудовую миграцию адаптируют к спросу».

Анна Перова, Краснодар