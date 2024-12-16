Зарубежные СМИ: Зачем Израиль атаковал военные объекты Сирии?

ЦАХАЛ нанес удары по военным объектам Сирии в Латакии и Тартусе. СМИ называют это самыми мощными ударами по региону с 2012 года. На кадрах, распространяемых в сети, виден яркий огненный гриб и слышны многочисленные детонации боеприпасов. Атаки произошли в ночь на 16 декабря, сообщает телеканал Al Mayadeen. Также, по данным источников «РИА Новостей», ВВС Израиля нанесли удары по военным объектам в провинциях Хама и Хомс. На прошлой неделе ЦАХАЛ заявлял, что Израиль принял решение уничтожить военный потенциал Сирии, чтобы вооружение не попало в руки боевиков. Также Иерусалим расширяет контроль в районе Голланских высот. Власти объявили о плане заселить территорию израильтянами. Подробнее — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Reuters Фото: Reuters

Израильская авиация нанесла ракетные удары по объектам на побережье запада Сирии. В провинциях Тартус и Латакия были слышны мощные взрывы, пишет иранское агентство Tasnim.

Сообщается о многочисленных ранениях среди местных мирных жителей. В тоже время Израиль наступает и на другом фронте. В секторе Газа атакованы четыре школы, пишет Al Jazeera. Погибли почти 70 человек, в том числе несколько палестинских журналистов и оператор телеканала.

Наступление на Голанские высоты пока проходит бескровно. Там будет развернута программа демографического роста, сообщает Reuters. Население Голан решено удвоить. Сейчас на этой территории проживает 31 тыс. израильтян и 24 тыс. друзов — это арабы, исповедующие одно из ответвлений ислама. Большинство из них идентифицируют себя как сирийцы. На заселение Голан, которые, согласно международному праву считаются территорией Сирии, Иерусалим выделит 40 млн шекелей — это около $11 млн.

Саудовская Аравия, Катар и Объединенные Арабские Эмираты осудили решение Израиля, а ОАЭ охарактеризовали заселение высот евреями как «преднамеренную попытку расширить оккупацию». Шесть друзских деревень на южной границе Сирии приняли решение добровольно присоединиться к Израилю, чтобы не подчиняться джихадистам, которые стали новой властью в республике, утверждает издание The Jewish Press.

Все эти шаги премьер-министр Израиля обсудил с Дональдом Трампом. Телефонный разговор вышел «очень теплым», заявил Биньямин Нетаньяху, назвав избранного президента США своим другом. Политики говорили о Сирии и необходимости победы над «Хамас» в секторе Газа. Некоторые подробности публикует CNN. Израиль не планирует вмешиваться во внутреннее дела Дамаска, но напоминает, что Сирия позволила Ирану вооружать «Хезболлу» через свою территорию. Поэтому Нетаньяху оставляет за собой право действовать против Тегерана так, как считает нужным, отмечает CNN.

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