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В Чувашии осталось 55 тыс. объектов недвижимости без зарегистрированных прав

В Чувашии число объектов недвижимости без зарегистрированных прав в Росреестре сократилось до 55 тыс. Большую часть недооформленных объектов занимают 47 тыс. земельных участков. Об этом сообщили в пресс-службе Управления Росреестра по Чувашии.

Земельные участки без прав в Росреестре поставлены на кадастровый учет, но собственники недвижимости неизвестны.

Меньше всего недооформленных объектов осталось в Янтиковском округе (258), Батыревском (295), Аликовском (371) и Яльчикском (405). Больше всего объектов без прав остается в Чебоксарском округе (почти 9 тыс.), в Цивильском (более 7 тыс.), Канашском (около 4,7 тыс.) и Моргаушском (почти 4,4 тыс.).

Ранее сообщалось, что в Чувашии число объектов недвижимости без зарегистрированных прав сократилось до 69 тыс. Планировалось, что республика станет участником пилотного проекта Росреестра и публично-правовой компании (ППК) «Роскадастр».

Диана Соловьёва

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