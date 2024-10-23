Чувашия станет участником пилотного проекта Росреестра и ППК «Роскадастр»

Чувашия станет участником пилотного проекта Росреестра и публично-правовой компании (ППК) «Роскадастр». Проект направлен на вовлечение в оборот неиспользуемых объектов недвижимости. Об этом сообщили в пресс-службе главы Чувашии Олега Николаева.

Соглашение подписали глава республики, руководитель Росреестра Олег Скуфинский, генеральный директор ППК «Роскадастр» Владислав Жданов. Олег Николаев во время встречи с замруководителем Росреестра Татьяной Громовой выступил с предложением запустить проект в Чебоксарском или Цивильском муниципальном округе. В первом из них есть около 9,9 тыс. объектов недвижимости без зарегистрированных прав, а во втором — почти 7,5 тыс. объектов.

По мнению Татьяны Громовой, в Чувашии хорошая динамика по внесению границ муниципальных образований и границ населенных пунктов в ЕГРН. Она сообщила, что республика приближается к регионам России со 100-процентным внесением данных.

Чувашия начала выявлять правообладателей в 2022 году. За это время число объектов недвижимости без зарегистрированных прав сократилось в 4 раза — с 270 тыс. до 69 тыс. Планируется, что «Роскадастр» окажет содействие правительству Чувашской Республики в поиске неиспользуемой недвижимости для вовлечения в оборот.

Диана Соловьёва