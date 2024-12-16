В Чувашии запустят региональный аналог программы «Время героев»

В Чувашской Республике запустят проект по подготовке ветеранов специальной военной операции для работы на государственных и муниципальных должностях. Об этом сообщил глава республики Олег Николаев в своем Telegram-канале.

Лекторами проекта будут отраслевые министры, а куратором назначат помощника Главы республики с боевым опытом. В работе участвуют Фонд защитников Отечества и Военный комиссариат Чувашии. Программа направлена на вовлечение ветеранов СВО в управление органами власти, предприятиями и муниципалитетами Чувашии. В течение недели региональное министерство труда и социальной защиты и администрация главы республики должны представить свои предложения и видения работы.

Инициатива реализуется в рамках задачи, поставленной президентом России Владимиром Путиным на съезде партии «Единая Россия».

Влас Северин