За год из Нижегородской области выдворили почти 1,9 тысячи иностранцев

Судебные приставы с начала года выдворили из Нижегородской области 1888 мигрантов, которые нарушили правила пребывания в России. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления ФССП.

Среди депортированных иностранцев граждане Кубы, Египта, Азербайджана, Узбекистана, Таджикистана, Казахстана, Туркменистана, Киргизии, нелегально проживавшие в регионе после окончания разрешенного срока пребывания в России.

Выдворенным иностранцам въезд в Россию закрыт на пять лет.

Андрей Репин