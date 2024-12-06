За год из Нижегородской области выдворили почти 1,9 тысячи иностранцев
Судебные приставы с начала года выдворили из Нижегородской области 1888 мигрантов, которые нарушили правила пребывания в России. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления ФССП.
Среди депортированных иностранцев граждане Кубы, Египта, Азербайджана, Узбекистана, Таджикистана, Казахстана, Туркменистана, Киргизии, нелегально проживавшие в регионе после окончания разрешенного срока пребывания в России.
Выдворенным иностранцам въезд в Россию закрыт на пять лет.